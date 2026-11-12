Zürich - Die Beschattungsaffäre der untergegangenen Credit Suisse hat für den früheren Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner ein strafrechtliches Nachspiel. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat gegen ihn wegen vorsätzlich falscher Auskünfte an die Finanzmarktaufsicht Finma eine bedingte Geldstrafe und eine Busse verhängt. Konkret wurde Rohner mit einer Strafverfügung vom 20. Oktober 2026 zu einer bedingten Geldstrafe von 144 Tagessätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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