Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. «Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt», nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die Stärke. Die Führungskrise beim Halbleiterkonzern Nvidia trat angesichts dieser Rahmenbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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