(Neu: weitere Details, Analystenkommentare, aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Medienberichte über eine möglicherweise bevorstehende Abberufung von Nvidia -Chef (CEO) Jensen Huang haben die Aktie des KI-Chipherstellers am Donnerstag vorbörslich unter Druck gesetzt. Zahlreiche Analysten reagierten mit Kurszielsenkungen und einige auch mit Abstufungen ihrer bislang positiven Anlageurteile.

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Ablösung Huangs vor. Auch die "New York Times" schrieb über die Sitzung, die noch am Mittwoch (Ortszeit) stattgefunden haben könnte. Hintergrund ist, dass der Firmenchef zwei Affären gehabt haben soll, davon eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine andere mit einer Mitarbeiterin des Nvidia-Konzerns. Nun laufen Ermittlungen.

Vorbörslich sackte der Aktienkurs von Nvidia um 6,7 Prozent auf 162 US-Dollar auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 ab. Seit am Wochenende zunächst die Affäre mit einer chinesischen Mitarbeiterin eines Vertriebspartners, die unter Spionageverdacht steht, bekannt wurde, summiert sich der Kursverlust damit auf insgesamt rund 13 Prozent.

In den vergangenen Tagen hatten Medien berichtet, dass der 63 Jahre alte Multimilliardär Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin gewesen sein soll. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre hatte.

Die "New York Times" berichtete dann am Mittwoch zudem, dass Huang eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Managerin gehabt haben soll. Hierzu äußerten sich Huang und Nvidia dem Bericht zufolge zunächst nicht. Doch neben den Ermittlungen des FBI leitete auch der US-Chipkonzern selbst eine Untersuchung ein, die von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

"Gefährliche Liebschaften", kommentierte Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank die Affären und kappte den fairen Wert der Nvidia-Aktie kräftig von 320 auf 215 Dollar. Sein Anlageurteil "Kaufen" behielt er zwar bei, doch rechnet er mit einer Ablösung Huangs und entsprechend mit einem Machtvakuum, das Huang hinterlassen werde. Außerdem geht er davon aus, dass die USA die Sanktionen für den Export von KI-Chips nach China verschärfen werden.

"Der charismatische Huang hat Nvidia 1993 gegründet und steht dem Konzern seitdem ununterbrochen als CEO vor", schrieb Wermann. Huang sei "das" Gesicht des Chipentwicklers, verfüge über sehr gute Beziehungen in die Politik, insbesondere zu US-Präsident Donald Trump, sowie zu wichtigen Geschäftspartnern und Kunden. Zudem gelte er als "Architekt des KI-Ökosystems", das er durch zahlreiche Beteiligungen aufgebaut und damit Nvidia als "Spinne im KI-Netz" positioniert habe.

"Sollte Jensen Huang zum Rücktritt gezwungen werden, käme dies dem Ende einer Ära gleich", brachte Citigroup-Analyst Atif Malik die Sorgen vieler Anleger auf den Punkt. Er kappte ebenfalls sein Kursziel, ohne seine Kaufempfehlung aufzugeben.

Unter Huangs Führung sei Nvidia zur dominierenden Kraft in der KI-Infrastruktur, zum Hauptprofiteur der weltweiten Investitionen in KI und obendrein zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden, schrieb Malik. Entsprechend sorge ein Wechsel an der Unternehmensspitze für Unsicherheit, da Huang eine zentrale Rolle in Sachen Strategie, Produktvisionen, den Kundenbeziehungen und dem Vertrauen der Investoren spiele. Mit Blick nach vorn schrieb er: "Wir halten es für möglich, dass Finanzchefin Colette Kress die Position des Vorstandschefs interimistisch übernimmt, während der Verwaltungsrat externe Kandidaten prüft."

Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research halbierte unterdessen sein Kursziel auf 200 Dollar und stufte die Aktie auf "Market-Perform" ab. Er begründete dies damit, dass womöglich noch nicht alles enthüllt und offengelegt sei.

Bereits in seinem Kommentar am Sonntag habe er als größtes Risiko für die Aktie hervorgehoben, dass Huang an der Spitze des Unternehmens nicht mehr tragbar sein könnte. Allerdings habe er da noch gedacht, dass ein Abgang Huangs in niemandes Interesse liegen könnte. "Angesichts der neuen Vorwürfe erscheint es uns jedoch ausgeschlossen, dass der Verwaltungsrat ihn in seiner Position halten kann."

Die Sorgen vor einer Führungskrise beschleunigen die Talfahrt der bereits Anfang Oktober wieder stark unter Druck geratenen Aktie zusätzlich. Seit ihrem zu dieser Zeit erreichten Rekordhoch bei etwas über 243 Dollar hat Nvidia nun in nicht einmal sechs vollen Wochen ein Drittel an Wert eingebüßt. Doch auch wenn die einstige Marktkapitalisierung von knapp 6 Billionen Dollar inzwischen auf rund 4,2 Billionen Dollar zusammengeschrumpft ist, bleibt die KI-Koryphäe weiterhin eines der weltweit wertvollsten Unternehmen./ck/gl/mis