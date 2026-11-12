EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Pentixapharm Holding AG
/ Rechtsänderung derivativer Wertpapiere, die ein Umtausch oder Erwerbsrecht auf Aktien verschaffen nach § 50 Abs. 1, Nr.1a WpHG
Pentixapharm Holding AG
Berlin
Aktie: WKN A40AEG / ISIN DE000A40AEG0
Wandelanleihe: WKN A383RV / ISIN DE000A383RV0
Mitteilung gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) WpHG über die Änderung von Rechten, die mit derivativen vom Emittenten selbst begebenen Wertpapieren verbunden sind, die ein Umtausch- oder Erwerbsrecht auf die zugelassenen Aktien des Emittenten verschaffen
Veröffentlichung zur 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027
Bekanntmachung betreffend die von der Pentixapharm Holding AG, Berlin, ("Emittentin") begebene 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 im Gesamtnennbetrag von EUR 18.500.000,00 (ISIN DE000A383RV0), eingeteilt in 37 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 500.000,00 ("Schuldverschreibungen").
Die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte wurden durch Vereinbarung zwischen der Emittentin und der alleinigen Anleihegläubigerin vom 12. November 2026 mit Wirkung zum 1. Januar 2027 geändert. Die Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen ("Anleihebedingungen") lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Berlin, im November 2026
Pentixapharm Holding AG
Der Vorstand
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2433802 12.11.2026 CET/CEST