Die Planungssoftware PV*Sol premium 2027 kann nun auch dynamische Stromtarife bei der Auslegung der Photovoltaik-Anlage berücksichtigen. So können Planer:innen den Einfluss zeitlich schwankender Strompreise auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und Batteriespeichern bewerten. Der Software-Anbieter Valentin Software hat die neue Version 2027 seiner Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium veröffentlicht. Mit der neuen Programmversion 2027 kann man erstmals dynamische Strombezugstarife in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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