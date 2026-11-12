Die Planungssoftware PV*Sol premium 2027 kann nun auch dynamische Stromtarife bei der Auslegung der Photovoltaik-Anlage berücksichtigen. So können Planer:innen den Einfluss zeitlich schwankender Strompreise auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und Batteriespeichern bewerten. Der Software-Anbieter Valentin Software hat die neue Version 2027 seiner Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium veröffentlicht. Mit der neuen Programmversion 2027 kann man erstmals dynamische Strombezugstarife in ...

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