Zürich - Die Zurich bleibt auf Wachstumskurs und baut das Geschäft vor allem in profitablen Segmenten aus. Den nächsten Wachstumsschritt plant der Konzern in der Spezialversicherung, mit dem Zukauf der britischen Beazley. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Unfall- und Schadensparte (P&C) um 8 Prozent auf einen Rekord von 42,1 Milliarden US-Dollar, wie es am Donnerstag hiess. Die Lebensversicherung wuchs um 7 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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