Elephant Power bietet mit "ElephantONE" ein integriertes Energiesystem an, das Wärmepumpe, Batteriespeicher, Wechselrichter, Warmwasser- und Pufferspeicher sowie Energiemanagement in einem gemeinsamen Außengehäuse vereint. Das System wurde bereits im Juni auf der Fachmesse EM-Power Europe in München vorgestellt und ist dem Stuttgarter Unternehmen zufolge seit November über Partner erhältlich. "ElephantONE" umfasst eine Wärmepumpe mit 11 Kilowatt Leistung, einen Batteriespeicher mit 24 Kilowattstunden Kapazität und einen Hybridwechselrichter mit Ersatzstromfunktion. Hinzu kommen ein Warmwasserspeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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