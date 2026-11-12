Zürich / Bonn - Die deutsche Supermarktkette Rewe darf weitere Filialen der Migros-Zürich-Tochter Tegut übernehmen. Das deutsche Bundeskartellamt hat den Erwerb von bis zu sieben zusätzlichen Märkten genehmigt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Auf einen der Standorte will Rewe allerdings inzwischen verzichten. Die Wettbewerbshüter sehen durch die Übernahme keine Gefährdung des Wettbewerbs. Mitte Oktober hatten sie bereits den Verkauf von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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