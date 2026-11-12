So wie in der Natur vor einem Sturm oft eine etwas lähmende Stimmung herrscht, verzeichnen wir in Deutschland auch Stille und vermeintliche Untätigkeit, allerdings von Seiten der Regierungskoalition und in Bezug auf diverse Gesetzesnovellen im Bereich der Energiewirtschaft. Anstatt sich zügig auf finale Versionen zu einigen, die bestenfalls keinen Kahlschlag in der Erneuerbare-Energien-Branche einläuten und in letzter Fassung durch die Gremien verabschiedet werden können, konzentriert man sich lieber auf Geschenke an die Großkonzerne der fossilen Energiewirtschaft. Mutwillig, zumindest aber maximal ...

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