LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007037129

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