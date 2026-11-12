In der Schweiz hat eine Volksinitiative den Ausbau der Photovoltaik auf allen geeigneten Flächen von Gebäuden angeregt. Diese Solarinitiative hat der Bundesrat nun ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Dabei müsste er laut Solarverband Swissolar etwas tun, um den Solarausbau auf Zielkurs zu bringen. Im Dezember vorigen Jahres war in der Schweiz eine Volksinitiative "Für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien" eingebracht worden. Diese Solarinitiative verlangt, dass alle geeigneten Flächen von ...

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