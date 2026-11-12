HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Paul Sidney attestierte dem Mobilfunk- und Medienkonzern am Donnerstagmittag ein solides drittes Quartal. Gemeinsam mit den Zahlen des Konkurrenten Telefonica spreche dies dafür, dass sich die Aussichten am deutschen Mobilfunkmarkt im Hinblick auf das Jahr 2027 verbesserten. Er glaubt an eine wieder bessere Kursentwicklung./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:35 / GMT

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