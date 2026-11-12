Köln (ots) -Entscheidung schafft Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten und eröffnet ZukunftsperspektivenNach bereits 38 Standorten im Oktober hat das Bundeskartellamt heute die geplante Übernahme von bis zu sieben weiteren tegut-Märkten durch die REWE GROUP im Vorprüfverfahren freigegeben. Die Anmeldung dieser Märkte erfolgte Mitte Oktober, nachdem ein Wettbewerber aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken gegenüber dem Bundeskartellamt zugesagt hatte, die betreffenden Standorte nicht zu erwerben. Die zunächst angemeldete Erwerbsabsicht des Standorts Bad Neustadt a. d. Saale wird seitens der REWE Group aktuell nicht mehr verfolgt.Mit der Freigabe ist eine wesentliche Voraussetzung für die Übernahme der weiteren Standorte erfüllt. Sie schafft Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten. Gleichzeitig eröffnet sie eine langfristige Perspektive für die betroffenen Standorte, ihre Mitarbeitenden sowie die Kundinnen und Kunden. Die konkrete Umsetzung der geplanten Zukunftslösung für die 44 Standorte in Hessen, Bayern, Thüringen und Niedersachsen erfolgt in den kommenden Wochen.Ziel der Übernahme ist es, die Nahversorgung in den betroffenen Regionen langfristig zu sichern und den Standorten eine verlässliche Perspektive zu geben. Nach dem Closing sollen die übernommenen Märkte schrittweise in die Prozesse und Strukturen der REWE GROUP integriert werden. Allen Mitarbeitenden der betroffenen tegut-Märkte soll im Zuge der Integration ein Beschäftigungsangebot gemacht werden.Über die REWE GROUPDie genossenschaftliche REWE GROUP ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE GROUP ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, nahkauf sowie BILLA und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go, REWE express und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.Für Presse-Rückfragen:REWE GROUP-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/6389482