Zürich - Sygnum hat heute den Sygnum ETH Alpha Fund SP lanciert, der professionellen Anlegern eine regulierte Möglichkeit bietet, ihre ETH-Bestände über das Staking hinaus auszubauen. Der marktneutrale, in ETH denominierte Fonds strebt eine jährliche Rendite von 8-10% in ETH nach Abzug von Gebühren an und steht Anlegern seit dem 2. November 2026 zur Verfügung. Treasury-Abteilung und börsengehandelte Fonds gehören mittlerweile zu den grössten ETH-Stakern, ...

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