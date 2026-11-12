Santa Clara - Der langjährige Nvidia -Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen führte. Vorbörslich weitete die Aktie ihre Kursverluste auf rund zehn Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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