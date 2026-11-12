New York - Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Verluste zogen auch andere Papiere aus der KI-Branche mit nach unten. Zudem strichen Anleger hier auch Kursgewinne nach den teils prozentual zweistelligen Gewinnen am Vortag ein. Der technologielastige Nasdaq ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.