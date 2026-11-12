Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG
Q3: Topline resilient, Jahresziel erfordert erneut starkes Q4
Koenig & Bauer hat am 12.11. die Zahlen für Q3/26 vorgelegt und den Ausblick bestätigt.
[Tabelle]
Resiliente Topline: In einem schwierigen Markumfeld zeigte sich der Konzernumsatz in Q3 stabil und belief sich auf 308,3 Mio. EUR (-0,7% yoy). Nach 9M stand damit noch ein leichtes Plus von 0,7% yoy auf 997,3 Mio. EUR zu Buche, während der VDMA für die Branche einen deutlichen Erlösrückgang von -15,5% yoy auswies. Auf Segmentebene verzeichnete P&P mit 185,1 Mio. EUR (+3,9% yoy) weiterhin eine sequenzielle Umsatzsteigerung. Hier überkompensieren gute Geschäfte in...
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