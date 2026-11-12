Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



12.11.2026 / 17:10 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 14,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3: Topline resilient, Jahresziel erfordert erneut starkes Q4



Koenig & Bauer hat am 12.11. die Zahlen für Q3/26 vorgelegt und den Ausblick bestätigt.



[Tabelle]



Resiliente Topline: In einem schwierigen Markumfeld zeigte sich der Konzernumsatz in Q3 stabil und belief sich auf 308,3 Mio. EUR (-0,7% yoy). Nach 9M stand damit noch ein leichtes Plus von 0,7% yoy auf 997,3 Mio. EUR zu Buche, während der VDMA für die Branche einen deutlichen Erlösrückgang von -15,5% yoy auswies. Auf Segmentebene verzeichnete P&P mit 185,1 Mio. EUR (+3,9% yoy) weiterhin eine sequenzielle Umsatzsteigerung. Hier überkompensieren gute Geschäfte in...



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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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