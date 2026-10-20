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20.10.26 | 09:32
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5-Tage-Chart
BLUE CAP
BLUE CAP AG Chart 1 Jahr
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BLUE CAP AG15,100+2,03 %
CANTOURAGE GROUP SE4,900+3,59 %
KOENIG & BAUER AG8,960+1,47 %
PENTIXAPHARM HOLDING AG1,850-0,80 %
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