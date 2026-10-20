Der gestrige Wochenstart verlief an der Frankfurter Börse uneinheitlich. Der DAX gab um 1,2 Prozent auf 25.319,77 Punkte nach, belastet von den Spannungen im Nahen Osten und neuen Zweifeln an den hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz. Die Nebenwerte hielten sich besser. Der MDAX verlor 0,5 Prozent auf 30.513,26 Punkte, und der TecDAX schloss mit minus 0,1 Prozent knapp über 4.010 Punkten. Der SDAX rettete sogar ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Gefragt war erneut der Raumfahrtwert OHB mit einem Aufschlag von fast 4 Prozent. Nach den Einschränkungen des Starlink-Netzes für die Ukraine hält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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