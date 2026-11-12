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Deutsche EuroShop auf Kurs - Prognose für 2026 angehoben
Mieterumsätze steigen um 1,9 % - Vermietungsquote bei 95,6 %
Die Umsätze der Mieter in den Shoppingcentern stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9 %. Die Besucherfrequenz lag um 1,5 % unter dem Vorjahreswert. Mit einer Vermietungsquote von 95,6 % zum 30. September 2026 blieb die Nachfrage nach den Mietflächen im Portfolio der Deutsche EuroShop auf einem hohen Niveau.
Umsatz steigt um 2,5 %, EBIT um 4,3 %
Die Umsatzerlöse des DES-Konzerns erhöhten sich in den ersten neun Monaten um 2,5 % auf 202,5 Mio. €. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) stieg um 1,8 % auf 158,3 Mio. €, das EBIT um 4,3 % auf 162,1 Mio. €. Das EBT ohne Bewertungsergebnis verbesserte sich um 1,3 % auf 108,9 Mio. €.
Das Konzernergebnis erreichte 98,8 Mio. € und lag damit 5,6 % über dem Vorjahreswert. Die EPRA Earnings beliefen sich auf 1,33 € je Aktie, die Funds from Operations (FFO) auf 1,37 € je Aktie. Der Rückgang der FFO und EPRA Earnings gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Zinsaufwand infolge der Begebung des Green Bonds im Juni 2025.
Prognose für 2026 angehoben
Aufgrund der erwartungsgemäßen Geschäftsentwicklung in Verbindung mit positiven Sondereffekten passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Gestiegene Mieten, Abfindungen von Mietern und für das Gesamtjahr leicht rückläufig erwartete Kosten wirken sich positiv auf die operative Entwicklung aus. Hinzu kommen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen sowie höhere Zinserträge.
"Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und wird im laufenden Geschäftsjahr durch positive Sondereffekte verstärkt. Insgesamt erwarten wir daraus einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von rund 10 Mio. €. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Erwartungen für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis und FFO an. Aufgrund der Sondereffekte stellt die erhöhte Prognose jedoch keine neue Ausgangsbasis für die kommenden Geschäftsjahre dar", erläutert Hans-Peter Kneip, CEO der Deutsche EuroShop.
Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2026 lautet:
Für den weiteren Jahresverlauf sieht sich die Deutsche EuroShop trotz des anspruchsvollen Konsumumfelds gut aufgestellt.
Vollständige Quartalsmitteilung
Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/ir
Deutsche EuroShop - The Shopping Center Company
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige börsennotierte Gesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.
Wesentliche Konzernkennzahlen
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop SE
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 413 579-0
|Fax:
|+49 (0)40 413 579-29
|E-Mail:
|ir@deutsche-euroshop.de
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|ISIN:
|DE0007480204
|WKN:
|748020
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y9QTEFHFEKQ736
|EQS News ID:
|2434092
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2434092 12.11.2026 CET/CEST