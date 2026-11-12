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Deutsche EuroShop auf Kurs - Prognose für 2026 angehoben



12.11.2026 / 18:00 CET/CEST

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Deutsche EuroShop auf Kurs - Prognose für 2026 angehoben Umsatz steigt um 2,5 % auf 202,5 Mio. €

EBIT legt um 4,3 % auf 162,1 Mio. € zu

Konzernergebnis wächst um 5,6 % auf 98,8 Mio. €

Vermietungsquote mit 95,6 % auf hohem Niveau

Prognose für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis und FFO aufgrund von positiven Sondereffekten angehoben

Hamburg, 12. November 2026 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop SE (DES) hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld operativ planmäßig entwickelt. Konsumzurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten prägten unverändert die gesamtwirtschaftliche Lage. Mieterumsätze steigen um 1,9 % - Vermietungsquote bei 95,6 % Die Umsätze der Mieter in den Shoppingcentern stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9 %. Die Besucherfrequenz lag um 1,5 % unter dem Vorjahreswert. Mit einer Vermietungsquote von 95,6 % zum 30. September 2026 blieb die Nachfrage nach den Mietflächen im Portfolio der Deutsche EuroShop auf einem hohen Niveau. Umsatz steigt um 2,5 %, EBIT um 4,3 % Die Umsatzerlöse des DES-Konzerns erhöhten sich in den ersten neun Monaten um 2,5 % auf 202,5 Mio. €. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) stieg um 1,8 % auf 158,3 Mio. €, das EBIT um 4,3 % auf 162,1 Mio. €. Das EBT ohne Bewertungsergebnis verbesserte sich um 1,3 % auf 108,9 Mio. €. Das Konzernergebnis erreichte 98,8 Mio. € und lag damit 5,6 % über dem Vorjahreswert. Die EPRA Earnings beliefen sich auf 1,33 € je Aktie, die Funds from Operations (FFO) auf 1,37 € je Aktie. Der Rückgang der FFO und EPRA Earnings gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Zinsaufwand infolge der Begebung des Green Bonds im Juni 2025. Prognose für 2026 angehoben Aufgrund der erwartungsgemäßen Geschäftsentwicklung in Verbindung mit positiven Sondereffekten passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Gestiegene Mieten, Abfindungen von Mietern und für das Gesamtjahr leicht rückläufig erwartete Kosten wirken sich positiv auf die operative Entwicklung aus. Hinzu kommen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen sowie höhere Zinserträge. "Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und wird im laufenden Geschäftsjahr durch positive Sondereffekte verstärkt. Insgesamt erwarten wir daraus einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von rund 10 Mio. €. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Erwartungen für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis und FFO an. Aufgrund der Sondereffekte stellt die erhöhte Prognose jedoch keine neue Ausgangsbasis für die kommenden Geschäftsjahre dar", erläutert Hans-Peter Kneip, CEO der Deutsche EuroShop. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2026 lautet: Umsatz: 272-277 Mio. € (bisher: 269-277 Mio. €)

EBIT: 220-225 Mio. € (bisher: 211-219 Mio. €, Veränderung zum Mittelpunkt: ca. +3,5 %)

EBT ohne Bewertungsergebnis: 149-154 Mio. € (bisher: 134-142 Mio. €, Veränderung zum Mittelpunkt: ca. +9,8 %)

FFO: 144-149 Mio. € (bisher: 134-142 Mio. €, Veränderung zum Mittelpunkt: ca. +6,2 %) Für den weiteren Jahresverlauf sieht sich die Deutsche EuroShop trotz des anspruchsvollen Konsumumfelds gut aufgestellt. Vollständige Quartalsmitteilung Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop - The Shopping Center Company Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige börsennotierte Gesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-30.09.2026 01.01.-30.09.2025 +/- Umsatzerlöse 202,5 197,4 2,5 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 158,3 155,5 1,8 % EBIT 162,1 155,4 4,3 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 108,9 107,5 1,3 % EPRA2 Earnings 100,7 103,6 -2,8 % FFO 103,8 108,8 -4,6 % Konzernergebnis 98,8 93,5 5,6 % in € 01.01.-30.09.2026 01.01.-30.09.2025 +/- EPRA2 Earnings je Aktie 1,33 1,37 -2,9 % FFO je Aktie 1,37 1,44 -4,9 % Ergebnis je Aktie 1,30 1,23 5,7 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien 75.743.854 75.743.854 0,0 % in Mio. € 30.09.2026 31.12.2025 +/- Eigenkapital3 2.196,9 2.170,1 1,2 % Verbindlichkeiten 2.439,0 2.433,7 0,2 % Bilanzsumme 4.635,9 4.603,8 0,7 % EPRA2 NTA 2.189,4 2.154,6 1,6 % EPRA2 NTA je Aktie in € 28,91 28,45 1,6 % Eigenkapitalquote in %3 47,4 47,1 LTV-Verhältnis in %4 40,9 41,3 EPRA2 LTV in %5 43,0 43,4 Liquide Mittel 399,3 387,4 3,1 % 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.





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