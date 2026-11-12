Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel einen neuen Rekord bei über 15'200 Punkten aufgestellt, dann aber etwas an Schwung verloren. Am Schluss ging der Leitindex SMI dennoch mit einem klaren Plus aus dem Handel. Die Schockwellen, die das Beben an der Spitze von Chipgiganten Nvidia aussandte, ebbten am späteren Nachmittag wieder ab. Nach tagelanger Hängepartie musste Nvidia-Chef Jensen Huang wegen mehreren Affären mit ...

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