DJ CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose

DOW JONES--CTS Eventim hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 809,1 (Vorjahr: 854,2) Millionen Euro. Analysten hatten 834 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel auf 133,8 (137,3) Millionen Euro. Erwartet worden waren 135 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dagegen, und zwar auf 16,5 (16,1) Prozent. Die Konsensprognose hatte auf 16,2 Prozent gelautet. Laut der Mitteilung hält der Vorstand an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.

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November 12, 2026 12:31 ET (17:31 GMT)

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