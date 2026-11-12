Kairo - EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (EVP) will die Zusammenarbeit mit Ägypten ausweiten. "Die illegale Migration in die EU geht stark zurück. Diesen Trend setzen wir fort, indem wir schon in den Herkunfts- und Transitländern ansetzen", sagte Brunner der "Welt" (Freitagausgabe).



Die aktivste Route führe derzeit vom Golf über Ägypten nach Libyen und von dort in die EU. Ägypten sei deshalb ein zentraler Partner, wenn man diesen Weg abschneiden wolle, so Brunner, der am Donnerstag für Gespräche nach Kairo gereist ist.



Über die zentrale Mittelmeerroute wurden zwischen Januar und August 2026 insgesamt 19.411 irreguläre Einreisen registriert, wie Frontex im September mitteilte. Die am häufigsten festgestellten Nationalitäten waren demnach Bangladescher, Somalier und Algerier. Viele reisten über ägyptische Flughäfen nach Libyen und setzten von dort nach Griechenland oder Italien über, heißt es laut der "Welt" aus dem Umfeld von Brunner.



Genau hier setze bereits ein neues Transitvisum an, das Ägypten in diesem Jahr eingeführt habe. Reisende aus Bangladesch müssten es künftig vor Reiseantritt bei der ägyptischen Botschaft in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, beantragen; eine Ausstellung bei Ankunft am Flughafen sei nicht mehr vorgesehen. Die Regelung betreffe vor allem Reisende, die Ägypten als Zwischenstopp in ein Drittland nutzten. Die EU verfolge die Umsetzung und befürworte eine Ausweitung auf weitere Nationalitäten.



Ein weiteres Anliegen der EU betreffe den Kampf gegen Schlepper. Am Donnerstag solle eine neue Arbeitsvereinbarung zwischen Cepol, der EU-Agentur für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Strafverfolgung, und dem ägyptischen Innenministerium unterzeichnet werden, hieß es aus dem Umfeld von Brunner. Diese solle die Zusammenarbeit mit den europäischen Sicherheitsbehörden verstärken.





© 2026 dts Nachrichtenagentur