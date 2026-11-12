Berlin - Die Bundesregierung will sich offenbar aus geostrategischen Gründen am Atomtechnikonzern Urenco beteiligen. Der Bund plant, ein Drittel des multinationalen Brennelemente-Herstellers mit Sitz in Großbritannien zu übernehmen, berichtet die "Welt" (Freitagausgabe).



Urenco betreibt auch in Deutschland bei Gronau eine Urananreicherungsanlage. An Urenco sind bislang zu je einem Drittel der Staat Großbritannien und die Niederlande beteiligt. Ein weiteres Drittel teilen sich die beiden ehemaligen deutschen Atomkraftwerksbetreiber RWE und Eon.



Überraschend war am Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag ein neuer Ausgabenposten aufgetaucht. "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro", hieß es dort.



Weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium wollten auf Nachfrage erklären, für welche energiewirtschaftliche Beteiligung der Bund 4 Milliarden Euro benötigt. Man bitte um Verständnis, dass man sich dazu aktuell nicht äußern könne, erklärte ein Sprecher von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Wie üblich kommentiere man gegebenenfalls laufende vertrauliche Vorgänge nicht.



Die Summe ist laut Bericht für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und Eon eingestellt worden. Beide Konzerne sind bislang über die Holding Uranit UK Limited an Urenco beteiligt. Die Unternehmen teilten auf Nachfrage mit, sie wollten zu Gerüchten nicht Stellung beziehen.



Laut Insidern wollen die Energieversorger ihre Beteiligung aus zwei Gründen abgeben. Zum einen hat die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen wird die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten von Großbritannien immer stärker auch im militärischen Nuklear-Bereich aktiv.



Am 29. Juni 2026 hatte die Urenco-Gruppe in einer Erklärung mitgeteilt, dass die britische Regierung das Unternehmen formell aufgefordert habe, den Aufbau eines Brennstoffkreislaufs für Reaktorbrennstoff zu Verteidigungszwecken zu unterstützen. Damit wurde das bislang auf die Versorgung ziviler Atomkraftwerke fokussierte Geschäft erstmals auf den militärischen Bereich erweitert.





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