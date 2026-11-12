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XTB
12.11.2026 20:29 Uhr
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Börse heute: Wall Street nach Nvidia-Schock volatil - Ölpreis zieht an, EURUSD fällt auf Mehrwochentief

An der Börse heute erleben Marktteilnehmer einen von hohen Schwankungen geprägten Handelstag: Die Wall Street eröffnete deutlich im Minus, belastet von einem Kursrutsch von fast 13 - bei der Nvidia-Aktie, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang den Konzern infolge einer Reihe jüngst bekannt gewordener Skandale unerwartet verlassen hatte. Zwar gelang es den großen US-Indizes im Handelsverlauf, diese Verluste vollständig aufzuholen und kurzzeitig in die Gewinnzone vorzustoßen, doch rutschten US-Aktien zuletzt wieder leicht unter die Nulllinie zurück. Während Nvidia rund viereinhalb Stunden nach dem US-Handelsstart einen Teil der Einbußen wettmachen konnte und noch etwa 5 - im Minus notiert, verzeichnen die Rohölmärkte ein Plus von knapp 3 - Gleichzeitig sorgten falkenhafte Äußerungen mehrerer Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve für Rückenwind beim US-Dollar, was den Wechselkurs EURUSD auf den tiefsten Stand seit dem 16. April 2025 drückte und Edelmetalle wie Gold und Silber spürbar unter Druck setzte.

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