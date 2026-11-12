Von der Inspiration bis zur Konzeption beschleunigt durch Technologie und geprägt von menschlichem Fachwissen

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften gab heute die Einführung von CONCEPT MUSE bekannt, ein firmeneigenes, KI-gestütztes Tool zur Entwicklung von Konzepten für Lebensmittel und Getränke. Auf der Grundlage der Erkenntnisse über Verbraucherverhalten, der Kompetenz im Hinblick auf Aromen und der Marktkenntnisse von IFF hilft CONCEPT MUSE, Chancen im Markt zu identifizieren, und generiert anhand einfacher Eingabeaufforderungen differenzierte Konzepte komplett mit Beschreibungen, visuellen Entwürfen und Technologievorschlägen.

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IFF's CONCEPT MUSE helps identify market opportunities and uses simple prompts to generate differentiated concepts.

"Innovationen im Bereich Lebensmittel und Getränke waren schon immer ein Balanceakt zwischen Kunst und Wissenschaft. Nun fügt die digitale Transformation dieser Gleichung eine leistungsstarke neue Dimension hinzu", sagte Benjamin Mattei, Vice President of Intelligence and Digital Transformation bei IFF Taste. "CONCEPT MUSE ist der Ort, an dem KI auf menschliche Vorstellungskraft trifft, um neue Möglichkeiten zu erschließen. Es trägt dazu bei, Innovationen zu beschleunigen, Erkenntnisse in spannende neue Konzepte umzusetzen und Herstellern zu ermöglichen, über konventionelles Denken hinauszugehen."

Da sich die Verbraucherpräferenzen in beispiellosem Tempo weiterentwickeln, stehen Hersteller unter zunehmendem Druck, schnell Innovationen zu entwickeln und gleichzeitig Produkte anzubieten, die relevant, unverwechselbar und wirtschaftlich rentabel sind. CONCEPT MUSE verbindet die fundierten Verbrauchererkenntnisse, Marktinformationen und das technische Know-how von IFF mit der Leistungsfähigkeit generativer KI, um Teams dabei zu unterstützen, innerhalb von Minuten statt Wochen von der Inspiration zur Konzeptentwicklung zu gelangen.

"Der Wert von CONCEPT MUSE liegt nicht einfach darin, auf 'Generieren' zu klicken. Er beruht auf dem Fachwissen, das dahintersteckt: darauf, wie die IFF-Experten die Herausforderung definieren, die richtigen Eingaben auswählen, die Ergebnisse kritisch bewerten und diese kontinuierlich verfeinern. Das Ganze wird von Menschen gesteuert und läuft nicht auf Autopilot", sagte Mimi Sherlock, Vice President of Global Human Futures bei IFF Taste. "KI erweitert das Spektrum der Möglichkeiten, während menschliche Intelligenz für Relevanz, Glaubwürdigkeit und Orientierung sorgt."

Vor Kurzem hat IFF CONCEPT MUSE während des Kundenevents FirsTaste vorgestellt. Dazu gehörten Live-Demonstrationen von IFF-Experten, die die Plattform nutzen, um gemeinsam mit Kunden neue Produktkonzepte zu entwickeln, Ideen an bestimmte Marken und Märkte anzupassen und mithilfe der firmeneigenen Trendanalysen und Verbraucherdaten von IFF neue Chancen zu entdecken.

CONCEPT MUSE entspricht der Vision von IFF im Hinblick auf digitale Transformation. Dazu gehört auch KALEIDO Immersive Spaces, die immersive Kooperationsumgebung von IFF, wo Kunden und Experten Ideen durch visuelles Storytelling, Geschmack, Aroma und andere sensorische Dimensionen austauschen.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft und Biowissenschaften entwickeln wir Innovationen für die Zukunft. Jeden Tag liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Lösungen. Diese heben Produkte, die Menschen lieben, auf ein neues Niveau sie fördern das Wohlbefinden, verwöhnen die Sinne und bereichern das menschliche Erlebnis. Erfahren Sie mehr unter: iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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Es handelt sich hierbei um eine Business-to-Business-Mitteilung, die sich an Hersteller von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln richtet und nicht für den Endverbraucher bestimmt ist. Diese Informationen basieren auf unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und sind nach bestem Wissen und Gewissen zuverlässig. Die hierin enthaltenen Angaben stellen jedoch keine Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf Produkte von IFF oder deren verbundenen Unternehmen oder die hierin enthaltenen Informationen dar, und IFF übernimmt keine Haftung oder Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Produkte oder der hierin enthaltenen Informationen, da die Bedingungen der Verwendung außerhalb unserer Kontrolle liegen. Aussagen über die mögliche Verwendung von Produkten von IFF oder der verbundenen Unternehmen sind nicht als Empfehlungen für eine Verwendung zu verstehen, die gegen Patentrechte, Vorschriften oder gesetzliche Beschränkungen verstoßen würde. Hersteller sollten den lokalen regulatorischen Status etwaiger Angaben entsprechend dem Verwendungszweck ihres Produkts prüfen.

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