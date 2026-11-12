Zürich - Der Immobilienkonzern Intershop den Verkauf mehrerer Liegenschaften in Basel unter Dach und Fach gebracht. Käuferin ist eine Schweizer Anlagestiftung. Die Übergabe ist per Ende 2026 vorgesehen. Dabei handelt es sich um zwei Hochhäuser an der Redingstrasse sowie um ein Retailcenter an der Lehenmattstrasse, teilte Intershop am Donnerstag mit. Die Transaktion sei gleichentags beurkundet worden. Nach dieser Transaktion erwartet Intershop für ...

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