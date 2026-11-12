Bern - Zum Voranschlag für 2027 des Bundes gibt es ein überraschendes Nein. Die Finanzkommission des Nationalrates hat die Anträge des Bundesrates beraten, das Budget dann aber mit klarem Mehr abgelehnt. Mit 15 zu 9 Stimmen und mit einer Enthaltung beantragt die Finanzkommission des Nationalrates (FK-N) dem Ratsplenum, das Bundesbudget für das nächste Jahr abzulehnen. Das gaben Vertreter der Kommission am Donnerstag in Bern vor den Medien bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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