Metzingen - Die britische Frasers Group wird als neuer Hugo-Boss-Eigentümer die Unternehmensspitze beim Bekleidungshersteller neu besetzen. Frasers-Manager David Epstein werde zum Jahresanfang das Amt des Hugo-Boss-Vorstandsvorsitzenden von Daniel Grieder übernehmen, teilten die Metzinger mit. Der Noch-Chef verlässt das Unternehmen den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch. Hugo-Boss-Konzernchef Daniel Grieder ist seit rund fünf ...

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