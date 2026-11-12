Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Software von Tigo mit den Gemini-Modellen von Google auf Google Cloud kombiniert, um die Abläufe von Installateuren und Energieversorgern im Bereich dezentraler Energieportfolios zu automatisieren.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Software-Lösungen für Solar- und Energiesysteme, gab heute eine Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt, um KI-gestützte Betriebsabläufe für Solarinstallateure und dezentrale Energieportfolios zu entwickeln. Durch die Bereitstellung der wichtigsten Daten und Softwareprodukte von Tigo über Google Cloud strebt Tigo eine schnellere Bereitstellung, eine vereinfachte Datenintegration sowie zusätzliche Erkenntnisse mithilfe von Gemini an. Die daraus resultierenden Arbeitsabläufe werden Installateuren, Anlagenverwaltern und Energiebetreibern dabei helfen, Probleme leichter zu identifizieren, Maßnahmen zu priorisieren und routinemäßige Betriebsaufgaben in wachsenden Beständen dezentraler Energiesysteme zu automatisieren.

Angesichts der Ausweitung von Solar- und Speicherportfolios sind Energieunternehmen zunehmend dafür verantwortlich, mehr Standorte, mehr Systemdaten und mehr Kundeninteraktionen zu verwalten, ohne dass die betrieblichen Ressourcen entsprechend aufgestockt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud entwickelt Tigo KI-gestützte Arbeitsabläufe, die Betreibern helfen sollen, effizienter von der Erkennung von Systemproblemen zur Ergreifung von Maßnahmen überzugehen einschließlich der Unterstützung bei der Diagnose, der Priorisierung von Reaktionen und der Reduzierung manueller Schritte im Solarportfoliomanagement und im Energiegeschäft. In Zusammenarbeit mit Google Cloud werden diese Bereiche den Übergang zu KI-basierten SaaS-Plattformen erleichtern, indem hochskalierbare, mandantenfähige Architekturen bereitgestellt werden, die mithilfe fortschrittlicher autonomer KI-Agenten automatisierte Netzdiagnosen und Kostenoptimierungen ermöglichen.

"Durch die Kombination der fundierten Fachkenntnisse von Tigo Energy in den Bereichen erneuerbare Energien und Versorgungsmärkte mit Gemini stellt Tigo seinen Kunden intelligente Agenten zur Verfügung, die nicht nur ihre Energiesysteme überwachen, sondern auch autonom Anomalien erkennen, Probleme vorhersagen, bevor sie auftreten, und Maßnahmen ergreifen, um die Leistung in Echtzeit zu optimieren", sagte Raiford Smith, Global Market Lead, Power Energy, Google Cloud. "Diese Maßnahme wird den Einsatz dieser Funktionen in dezentralen Energieportfolios vereinfachen und Energieversorgern sowie gewerblichen Portfoliobesitzern dabei helfen, mit weniger manuellem Eingriff effizienter von der Erkenntnis zur Umsetzung zu gelangen."

Mit einem Schwerpunkt auf betrieblichen Arbeitsabläufen, die Installations-, Anlagen- und Strombetrieb umfassen, bieten Tigo-Produkte wie Predict+ und die Energy Intelligence Platform bereits Funktionen zur zentralen Erfassung und Analyse zahlreicher unterschiedlicher Datenströme, um Systemprobleme aufzudecken, die Fehlerbehebung zu unterstützen, Maßnahmen über Kundenportfolios hinweg zu priorisieren, Daten für Energiearbitrage und -sicherung zu nutzen sowie routinemäßige Kundeninteraktionen zu optimieren. Für den Anlagenbetrieb, wie beispielsweise O&M für Solarinstallateure, ist die Technologie darauf ausgelegt, einen besseren Überblick über den Zustand und die Leistung der Systeme in dezentralen Portfolios zu bieten. Für den Strombetrieb stellt Tigo Funktionen zur Energieprognose und Marktanalyse bereit, die die Planung und Entscheidungsfindung unterstützen, während die Betreiber Stromangebot, -nachfrage, erneuerbare Energieerzeugung und sich ändernde Marktbedingungen in Einklang bringen.

"Jedes Unternehmen, das sich mit der Verwaltung von Solaranlagen nach der Installation befasst, sieht sich mit einem wachsenden Datenstrom und einem steigenden Verwaltungsaufwand konfrontiert, um den erwarteten Betrieb der Anlagen in seinen Solarportfolios aufrechtzuerhalten und KI-gestützte Software ist der einzige Weg, beides effektiv zu bewältigen", sagte Archie Roboostoff, Vice President of Software bei Tigo Energy. "Die Zusammenarbeit mit dem Google Cloud-Team ermöglicht es uns, die Tiefe der 'Energy Intelligence'-Plattform in den Bereichen Solar, Speicherung und Stromnetzbetrieb rasch mit leistungsstarken Cloud- und KI-Technologien zu kombinieren einschließlich Agenten, die eine Datenanalyse auf einem Niveau durchführen können, das Menschen nur schwer erreichen könnten, wenn sie es überhaupt könnten. Unser Fokus liegt darauf, Kunden dabei zu unterstützen, weniger Zeit mit der Behebung betrieblicher Probleme zu verbringen und mehr Zeit für das Wachstum ihres Unternehmens sowie die effektive Verwaltung ihrer Energieanlagen zu nutzen und diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Impuls für diese Mission."

Tigo wird auf der Fachmesse RE+ 2026 vom 17. bis 20. November in Las Vegas, Nevada, einen ersten Einblick in Elemente der Google Cloud-basierten Lösung geben. Vorführungen am Stand C4413 werden veranschaulichen, wie KI-gestützte Arbeitsabläufe Installateuren und Unternehmen, die für das Systemmanagement sowie Betrieb und Wartung (O&M) zuständig sind, helfen können, indem sie die wichtigsten Probleme identifizieren, Prioritäten aufzeigen und den manuellen Aufwand reduzieren, der erforderlich ist, um von der Erkennung zur Behebung zu gelangen. Um einen Termin zu vereinbaren, besuchen Sie bitte die Tigo-Veranstaltungsseite zur RE+ 2026 hier. Weitere Informationen zu den Softwarelösungen von Tigo Energy finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex-MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierer mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo-MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-plus-Speicher-Anlagen im Privathaushalt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111309772/de/

Contacts:

Technica Communications

E-Mail: tigoenergy@technica.inc