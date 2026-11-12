New York - Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um. Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen ...

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