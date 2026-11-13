Berlin - Nach der Rücknahme der zunächst geplanten Wohngeld-Kürzung dringt VdK-Präsidentin Verena Bentele darauf, die turnusmäßige Anpassung wieder aufzunehmen. "Damit die Menschen wirklich entlastet werden, muss das Wohngeld laufend an die Preis- und Mietentwicklung angepasst werden", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Die Fortschreibung des Wohngeldes muss die Bundesregierung daher dringend beibehalten."



Dabei geht es um die eigentlich für 2027 geplante Anpassung des Wohngelds. Diese soll nach dem Willen der Bundesregierung weiterhin ausgesetzt werden.



Bentele forderte außerdem Verbesserungen am Haushalt: So müsse die Stromsteuersenkung für private Haushalte kommen, die Heizungsförderung auskömmlich finanziert werden und das KfW-Programm zum altersgerechten Umbau auf mindestens 390 Millionen Euro jährlich aufgestockt werden. Die VdK-Chefin pochte dabei auf eine sozial gerechtere Ausgestaltung der Förderkonditionen.





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