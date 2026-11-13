Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hält Verbrennerautos zumindest langfristig für etwas, das nur noch Nostalgiker interessieren wird.



Es wäre jedenfalls ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie noch einmal auf diese Technologie wette, sagte Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Kunden hätten nämlich inzwischen verstanden, "wie schmerzhaft die Abhängigkeit von der Zapfsäule sei - nicht nur bei uns, sondern weltweit".



Dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 zu lockern, sieht Schneider gelassen. In neun Jahren würden in Deutschland ohnehin nur noch wenige Verbraucher einen Verbrenner kaufen. Der Trend zum E-Auto sei da, und der werde auch nicht mehr weggehen, sagte der Umweltminister. Deswegen sei er auch entspannter als früher, wenn jetzt bei der Regulierung etwas gelockert werde.



Ob die Bundesregierung den für das kommende Jahr durch vorgezogene Mittel gut gefüllten Topf zur Förderung eines E-Autos wegen der hohen Nachfrage für 2028 noch einmal aufstockt, ließ Schneider offen. Für das Jahr 2027 seien sie jetzt gut ausgestattet, sagte der SPD-Politiker. So gebe es keinen plötzlichen Abbruch in der Förderung. Wie sich das Jahr 2028 gestalte und wie die Koalition dann damit umgehe, könne er jetzt noch nicht sagen. Das Programm habe die Erwartungen jedenfalls weit übertroffen.





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