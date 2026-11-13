Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sieht die Welt mitten in einer Energie-Revolution. Mit den erneuerbaren Energien könnten viele Länder, die das vorher nicht konnten, schnell, kostengünstig und dezentral eine Energieversorgung aufbauen, sagte Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Das sei auch eine Art der Demokratisierung: Ein Atomkraftwerk zu bauen koste heute 20 Milliarden Euro und dauere 20 Jahre. Ein großer Solarpark lasse sich in weniger als einem Jahr realisieren und koste einen Bruchteil.



Der SPD-Politiker unterstützt das Ziel der türkischen und der australischen COP-Präsidentschaft, bei der Klimakonferenz in Antalya das Ziel, dass bis 2035 insgesamt 35 Prozent des Endenergieverbrauchs durch Strom gedeckt werden soll, zu verankern. Elektroautos und Wärmepumpen seien durch ihre überlegene Effizienz ohnehin schon gut fürs Klima, sagte Schneider.



Je größer der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix sei, desto größer werde dieser Vorteil. Weltweit gehe der Trend auch in diese Richtung: Im letzten Jahr seien mehr als 85 Prozent der neuen Stromkapazitäten erneuerbar gewesen, erklärte Schneider.



Die Vereinbarung eines solchen Ziels nennt Schneider als ein Kriterium dafür, ob die 31. Weltklimakonferenz erfolgreich sein wird. Neben positiven Effekten für den Klimaschutz sieht er darin auch wirtschaftliche Chancen für Deutschland. Wenn sich die Welt auf den Weg hin zu mehr Elektrifizierung mache, könne Deutschland davon sehr profitieren, sagte der SPD-Politiker. Man habe nämlich gute und exportstarke Unternehmen in dem Bereich.





© 2026 dts Nachrichtenagentur