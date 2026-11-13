Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Auf der Weltklimakonferenz in Antalya ist Methan das Thema der Stunde. Damit rückt ein Problem ins Blickfeld, das die Öffentlichkeit bislang weitgehend ignoriert hat: Millionen von alten Öl- und Gasbohrungen, aus denen das Klimagas ungehindert entweicht. Zefiro Methane verschließt die brodelnden Löcher und entwickelt sich zunehmend zur Geldmaschine. An der Spitze steht eine frühere Wall-Street-Managerin, deren Agenda sich in einem Wort zusammenfassen lässt: Profitabilität. Nach der operativen Wende erwarten Analysten schon für das laufende Geschäftsjahr unterm Strich einen signifikanten Nettogewinn. Ihr Kursziel liegt beim Dreifachen der aktuellen Notierung. Auch der Chart sendet nach monatelanger Seitwärtsphase erste Aufbruchsignale aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...