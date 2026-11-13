Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources. Am 27. November läuft Chinas Ausnahme für Antimon-Exporte in die USA rechtlich aus. Ihre Verlängerung hat Peking bis heute nicht veröffentlicht - die Pause für Seltene Erden dagegen schon. Wer liefert, wenn die Tür zugeht? An diesem Tag endet die formelle Aussetzung des chinesischen Exportverbots für Antimon in die Vereinigten Staaten. Zwar erklärte Peking Ende September, die Vereinbarung mit Washington gelte bis zum 10. Januar 2027. Doch während China die Pause für Seltene Erden am 9. November formell verlängert hat, fehlt die entsprechende Bekanntmachung für Antimon bislang. Westliche Einkäufer haben damit kaum Planungssicherheit. Zuletzt notierte Antimon in Rotterdam laut dem Branchendienst Fastmarkets bei 18.300 bis 19.000 USD / t - weit unter dem Rekord von rund 59.750 USD / t aus dem Sommer 2025. Doch das ändert wenig an der zu erwartenden Knappheit: Für Rüstungskonzerne und industrielle Verarbeiter rücken nordamerikanische Projekte in den Fokus.

Enthaltene Werte: CA0369271014,CA7142661031,DE0007030009

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