Barrick plant neuen Gold-Börsengang in New York - Yugo Metals treibt Exploration in Europa voran

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Einer der weltweit größten Goldproduzenten bereitet einen bedeutenden Schritt am Kapitalmarkt vor. Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) hat am 9. November 2026 angekündigt, noch in diesem Monat die Unterlagen für einen geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Die neue Gesellschaft soll unter anderem Beteiligungen an den großen Goldminen in Nevada sowie an der Pueblo-Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik umfassen. Gleichzeitig meldete Barrick für das dritte Quartal einen Umsatz von 5,07 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,32 Milliarden US-Dollar. Die Pläne zeigen, wie etablierte Bergbaukonzerne ihre bestehenden Rohstoffaktivitäten am Kapitalmarkt neu aufstellen wollen. Einen wesentlich früheren Entwicklungsansatz verfolgt Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina. Das australische Unternehmen untersucht mehrere Gold- und Basismetallprojekte, darunter die Goldentdeckung Erak, bei der bereits mineralisierte Bohrabschnitte nachgewiesen wurden. Während Barrick über die Kapitalmarktstruktur bestehender Minen entscheidet, geht es bei Yugo zunächst um die Frage, wie sich seine Explorationsprojekte geologisch weiterentwickeln lassen.

Barrick bereitet eigenständige Börsennotierung vor

Nach den am Montag veröffentlichten Quartalsunterlagen plant Barrick, im November eine Registrierungserklärung nach Form S-1 bei der SEC einzureichen. Damit soll der geplante Börsengang der Gesellschaft North American Barrick vorbereitet werden. Als Handelsplatz ist die New York Stock Exchange vorgesehen. Der Konzern rechnet vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Schritte, der Marktbedingungen und weiterer Genehmigungen mit einer möglichen Umsetzung im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027. Die neue Gesellschaft soll wichtige nordamerikanische Goldaktivitäten bündeln, darunter die Minen Carlin, Cortez und Turquoise Ridge innerhalb des Nevada-Gold-Mines-Komplexes. Hinzu kommt die Pueblo-Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik. Auch die Goldprojekte Fourmile, Mike und Fiberline sollen Teil der vorgesehenen Struktur werden. Barrick hatte bereits im April die organisatorischen Voraussetzungen für die geplante Neuaufstellung geschaffen. Der nun angekündigte nächste Schritt ist die formelle Vorbereitung des Börsengangs. Eine abgeschlossene Transaktion oder bereits erfolgte Börsennotierung liegt damit noch nicht vor.

5,07 Milliarden Dollar Umsatz und 816.000 Unzen Gold

Die Börsenpläne treffen auf ein Quartal mit hohen Umsätzen und Gewinnen. Barrick erzielte zwischen Juli und September 2026 einen Umsatz von 5,07 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der ausgewiesene Nettogewinn erreichte 1,32 Milliarden US-Dollar. Insgesamt produzierte der Konzern im Quartal 816.000 zurechenbare Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer. Die Goldproduktion lag damit um rund drei Prozent über dem zweiten Quartal, allerdings unter dem Vorjahreswert von 829.000 Unzen. Der operative Cashflow betrug 2,49 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig beliefen sich die sogenannten All-in Sustaining Costs für Gold auf 1.911 US-Dollar je Unze, nach 1.538 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahlen verdeutlichen, dass hohe Goldpreise erhebliche Umsätze ermöglichen, steigende Produktionskosten aber weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Für das Gesamtjahr bestätigte Barrick seine Prognose von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold.

Nevada und Pueblo Viejo bilden den Kern der neuen Struktur

Ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Gesellschaft ist Barricks Beteiligung am Nevada-Gold-Mines-Komplex. Das Gemeinschaftsunternehmen wird von Barrick mit 61,5 Prozent kontrolliert, während Newmont (ISIN: US6516391066) die übrigen 38,5 Prozent hält. Im August hatten beide Konzerne eine Vereinbarung zur Erweiterung des gemeinsamen Projektportfolios getroffen. Dabei sollen unter anderem Fourmile von Barrick sowie Mike und Fiberline von Newmont in die bestehende Struktur eingebracht werden. Newmont hat außerdem einer möglichen Börsennotierung der nordamerikanischen Barrick-Aktivitäten zugestimmt. Die Vereinbarung sieht eine Ausgleichszahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick vor. Mit dem geplanten Börsengang sollen die betreffenden Goldaktivitäten künftig innerhalb einer eigenständig börsennotierten Gesellschaft zusammengefasst werden. Barrick hatte zuvor erklärt, eine Minderheitsbeteiligung an die Börse bringen und selbst eine bedeutende kontrollierende Beteiligung behalten zu wollen. Der genaue Umfang und die Bewertung eines möglichen Angebots stehen noch nicht fest.

Yugo untersucht Goldvorkommen in Bosnien-Herzegowina

Während Barrick bereits über bestehende Goldminen und umfangreiche Produktionsanlagen verfügt, befindet sich Yugo in der Exploration. Einen Schwerpunkt bildet das Golden-Hills-Projekt mit dem Goldprospektionsgebiet Erak in Bosnien-Herzegowina. Dort hatte das Unternehmen im August Ergebnisse seiner ersten Diamantkernbohrkampagne veröffentlicht. Insgesamt wurden neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.057 Metern abgeschlossen. Besonders auffällig war Bohrloch ERDD006 mit einem Abschnitt von 36,1 Metern und durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne ab einer Tiefe von 51,8 Metern. Darin enthalten waren drei Meter mit 14,5 Gramm Gold je Tonne, einschließlich eines Meters mit 42,5 Gramm. Ein weiteres Bohrloch, ERDD009, lieferte 10,4 Meter mit durchschnittlich 2,6 Gramm Gold je Tonne. Diese Ergebnisse dokumentieren Goldmineralisierung an den untersuchten Stellen. Sie stammen allerdings aus der bereits im August veröffentlichten Kampagne und stellen keine neuen November-Bohrergebnisse dar. Eine Mineralressource oder wirtschaftlich nachgewiesene Lagerstätte wurde bei Erak bislang nicht veröffentlicht.

Weitere Untersuchungen sollen die Goldentdeckung eingrenzen

Im Quartalsbericht vom 29. Oktober bestätigte Yugo, dass die bisherigen Goldabschnitte bei Erak nach Unternehmensangaben in mehreren Richtungen noch nicht abschließend abgegrenzt sind. Zusätzliche Bohrungen sollen deshalb die mögliche Fortsetzung der Mineralisierung untersuchen. Entscheidend ist dabei nicht allein die Höhe einzelner Goldgehalte, sondern auch die räumliche Kontinuität des mineralisierten Gesteins. Erst wenn genügend Daten aus unterschiedlichen Bohrpositionen vorliegen, kann die geologische Ausdehnung eines möglichen Vorkommens belastbarer eingeschätzt werden. Hinzu kommen technische Untersuchungen zur Mineralogie und zur möglichen Gewinnbarkeit des Goldes. Die bisherigen Bohrergebnisse liefern Hinweise auf ein mineralisiertes System, reichen aber noch nicht für Aussagen über eine mögliche Jahresproduktion, Wirtschaftlichkeit oder spätere Minenentwicklung aus. Der Vergleich mit Barrick zeigt deshalb keine unmittelbar vergleichbaren Projekte, sondern die große Distanz zwischen einer frühen Exploration und einem etablierten Goldminenbetrieb.

Auch bei Monte laufen Explorationsarbeiten

Neben Erak verfolgt Yugo weitere Untersuchungen innerhalb seines Projektportfolios. Beim Monte-Projekt in Bosnien-Herzegowina begann im August ein erstes Diamantbohrprogramm in den Prospektionsgebieten Majdan und Pisonica. Geplant waren zunächst vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 600 Metern. Sie sollen mineralisierte Strukturen untersuchen, die zuvor an der Oberfläche identifiziert worden waren. Dabei handelt es sich um ein polymetallisches System mit Gold-, Silber- und Bleimineralisierung. Frühere Oberflächenproben lieferten nach Unternehmensangaben Gehalte von bis zu 1,9 Gramm Gold je Tonne, 220 Gramm Silber je Tonne und 13,6 Prozent Blei. Diese Einzelwerte sind nicht mit durchschnittlichen Lagerstättengehalten oder neuen Bohrergebnissen gleichzusetzen. Der Quartalsbericht bestätigte den Beginn der Arbeiten und stellte weitere Informationen zum Programm in Aussicht. Ob die Mineralisierung auch in der Tiefe in relevanter Ausdehnung auftritt, muss erst durch die entsprechenden Bohrdaten geklärt werden.

Kapitalmarkt und Exploration verfolgen unterschiedliche Ziele

Der geplante Börsengang von North American Barrick und Yugos laufende Explorationsarbeiten verdeutlichen zwei unterschiedliche Aufgaben im Rohstoffsektor. Barrick verfügt bereits über produzierende Bergwerke, umfangreiche Reserven und laufende Einnahmen. Der Konzern kann deshalb prüfen, ob eine separate Börsennotierung bestimmter Aktivitäten seine Unternehmensstruktur und deren Bewertung am Kapitalmarkt verändert. Yugo muss dagegen zunächst zusätzliche geologische Daten gewinnen und die Voraussetzungen für eine mögliche spätere Projektentwicklung untersuchen. Nach dem jüngsten Quartalsbericht verfügte das Unternehmen zum 30. September über liquide Mittel von rund 4,7 Millionen australischen Dollar und meldete keine Schulden. Diese Mittel bilden eine finanzielle Grundlage für weitere Unternehmensaktivitäten, stellen aber keine Garantie für die vollständige Finanzierung künftiger Explorationsprogramme dar. Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten hängen unter anderem von den Untersuchungsergebnissen, erforderlichen Genehmigungen und dem künftigen Kapitalbedarf ab. Eine Beteiligung oder geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Barrick und Yugo ist nicht belegt.

Fazit

Mit dem geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten bereitet Barrick eine bedeutende Veränderung seiner Unternehmensstruktur vor. Der Konzern will noch im November die erforderlichen Registrierungsunterlagen bei der SEC einreichen und strebt eine mögliche Börsennotierung Ende 2026 oder Anfang 2027 an. Die jüngsten Quartalszahlen mit 5,07 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,32 Milliarden US-Dollar Nettogewinn unterstreichen die Größenordnung des bestehenden Geschäfts. Bei Yugo steht dagegen die geologische Weiterentwicklung seiner Projekte in Bosnien-Herzegowina im Vordergrund. Die bisherigen Goldbohrungen bei Erak haben mehrere mineralisierte Abschnitte nachgewiesen, während bei Monte ein erstes Bohrprogramm weitere Informationen über ein Gold-Silber-Blei-System liefern soll. Beide Projekte befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und verfügen bislang nicht über eine veröffentlichte wirtschaftlich bewertete Lagerstätte. Während Barrick die Kapitalmarktstruktur etablierter Goldaktivitäten neu ordnen will, bleibt für Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) die weitere Exploration seiner Rohstoffprojekte der entscheidende nächste Schritt.

Quellen

Barrick Mining - Barrick Reports Third Quarter 2026 Results, 09.11.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q3-2026-results/default.aspx

Barrick Mining - Management's Discussion and Analysis, Third Quarter 2026, SEC Exhibit 99.2, 09.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/756894/000119312526453391/d141003dex992.htm

Barrick Mining - Barrick Reports Second Quarter 2026 Results, 10.08.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/

Yugo Metals - Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report, 29.10.2026

https://financialfilings.com/filings/yugo-metals-limited/interim-quarterly-report/2026/74875381/

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Yugo Metals - Board Site Visit & Commencement of Drilling at Cajnice, 26.08.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/board-site-visit-commencement-of-drilling-at-cajnice-6A1340295

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