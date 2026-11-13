Frankfurt am Main - Die Schriftstellerin und frisch gebackene Theologie-Ehrendoktorin Nora Bossong bekennt sich offensiv zu zentralen Glaubenssätzen der katholischen Kirche und plädiert zugleich für Frauen im Klerus.



"Ich glaube an Rom, an den Papst, an die römische Liturgie, an das katholische Abendmahlsverständnis, an die Jungfrauengeburt", sagte Bossong der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die 1982 in Bremen geborene Autorin, die Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) sowie der Schriftstellervereinigung PEN Berlin ist, wurde kürzlich von der Universität Frankfurt mit einer theologischen Ehrendoktorwürde ausgezeichnet.



Ihren Glauben an die Jungfrauengeburt begründete die Trägerin des Thomas-Mann-Preises gegenüber der noz auch literarisch mit dem Bruch der patriarchalen Genealogie im Matthäus-Evangelium: "Und dann bricht diese männliche, patriarchale Abstammungslinie plötzlich ab und der Fokus wechselt zu Maria. Sie ist schwanger, aber offensichtlich nicht von Josef. Sehr viel Aufwand, um zu Josef zu kommen, und dann übernimmt plötzlich Maria. Das ist ja wohl eine der überraschendsten Wendungen der Literaturgeschichte."



Einen Wechsel in eine andere Konfession, die Frauen zu geistlichen Ämtern zulässt, schloss Bossong aus: "Weil ich katholisch bin. Ich glaube an die katholische Kirche, auch wenn ich mich an manchem stoße und sie noch auf dem Weg ist, die Kirche zu werden, die sie sein könnte. Aber ich bin einfach keine Protestantin", sagte sie der noz.



Auf die Frage nach einem möglichen Eintritt in ein Kloster stellte die Autorin klar: "Ich sehe mich, wenn überhaupt, dann als Priester, nicht als Nonne." Es gehe ihr dabei allerdings nicht vorrangig um ihre eigene Person, sondern um grundsätzliche Teilhabe in der Kirche, so Bossong: "Zu predigen, die Messe zu zelebrieren und Sakramente zu spenden, stelle ich mir als sehr schöne, besondere Aufgaben vor. Es geht mir aber gar nicht so sehr darum, ob ich persönlich das tue oder nicht. Ich würde mir einfach Frauen im Klerus wünschen."



Bossong ist im protestantischen Bremen aufgewachsen. Sie wurde im Alter von sieben Jahren auf eigenen Wunsch katholisch getauft. Von einem Theologiestudium habe ihr Vater ihr einst abgeraten, sagte sie der noz: "Als Frau wirst du nichts in der katholischen Kirche". Inzwischen holt die Schriftstellerin das Fach als Zweitstudium nach und plant nach eigenen Angaben demnächst die Arbeit an einem Promotionsprojekt.





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