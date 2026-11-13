Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Sattari, vor gut einem Jahr waren Sie Projektleiter an einem Forschungsinstitut, heute führen Sie eine Chipfabrik mit Kunden auf vier Kontinenten. Was war die grösste Herausforderung in Ihrer neuen Rolle als Mitgründer und CEO, welches die wichtigsten Learnings? Hamed Sattari: Meine Arbeit an dieser Technologie begann bereits in ihrer Frühphase am CSEM, wo ich später als Technology Manager tätig war. Einige unserer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab