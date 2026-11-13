Plastik raus, Graphen rein? Warum Coca-Cola, Nestlé, Amazon, Mondi und First Graphene Verpackungen neu denken

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Papier gilt als eine der naheliegendsten Alternativen zu Kunststoffverpackungen. Doch ausgerechnet bei Kaffee, Gewürzen, Lebensmitteln oder anderen empfindlichen Produkten stößt der vermeintlich einfache Austausch an seine Grenzen. Eine Verpackung muss Sauerstoff, Feuchtigkeit und Fett abhalten, darf das Aroma nicht entweichen lassen und soll sich trotzdem günstig produzieren und anschließend recyceln lassen.

Dahinter entsteht ein riesiger Materialmarkt. Der weltweite Markt für Papierverpackungen soll von rund 435,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 611,7 Mrd. US-Dollar bis 2033 wachsen. Coca-Cola, Nestlé und Amazon versuchen bereits, Verpackungsmengen und den Einsatz von neuem Kunststoff zu reduzieren. Mondi (ISIN: GB00BMWC6P49) entwickelt Papier, das inzwischen Barrierewerte erreicht, für die früher komplexe Kunststoff- oder Aluminiumverbunde nötig waren. Und First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) nennt die Papierherstellung inzwischen selbst als aufkommendes Anwendungsgebiet für seine Graphenmaterialien.

Die spannende Frage lautet deshalb: Könnte Graphen ausgerechnet dabei helfen, eine der größten Schwächen von Papier zu beseitigen? Die Antwort hängt vor allem davon ab, ob sich die außergewöhnlichen Materialeigenschaften in industrielle Beschichtungen übersetzen lassen.

Das eigentliche Problem mit Papier sieht man nicht

Eine Papiertüte lässt sich vergleichsweise einfach herstellen. Eine Verpackung für gemahlenen Kaffee ist etwas völlig anderes. Sauerstoff kann Aromen verändern, Feuchtigkeit Pulver verklumpen lassen und Fett durch gewöhnliches Papier wandern.

Deshalb bestehen viele Hochbarriere-Verpackungen aus mehreren Schichten verschiedener Kunststoffe, Aluminium oder zusätzlichen Beschichtungen. Genau das erschwert später wiederum das Recycling. Die Verpackungsindustrie sucht deshalb nach einer schwierigen Kombination: möglichst hoher Papieranteil, möglichst dünne funktionale Schutzschicht und trotzdem Barrierewerte, die den Inhalt über Monate zuverlässig schützen.

Mondi zeigt, wie weit diese Entwicklung inzwischen gekommen ist. Der Konzern versucht, Papier Funktionen zu geben, für die bislang häufig andere Materialien nötig waren.

Mondi bringt Papier auf Barrierewerte von unter 0,5

Mondi hat mit FunctionalBarrier Paper Ultimate eine papierbasierte Verpackung entwickelt, deren Papieranteil bei rund 90% liegt. Bemerkenswert sind die technischen Werte. Sowohl die Sauerstoffdurchlässigkeit als auch die Wasserdampfdurchlässigkeit liegen nach Unternehmensangaben unter 0,5 in den jeweiligen Standardmaßeinheiten. Gleichzeitig schützt das Material gegen Fett und lässt sich auf konventionellen Verpackungsmaschinen verarbeiten.

2026 demonstrierte Mondi die Technologie gemeinsam mit dem Gewürzhersteller Prymat. Zwei Jahre wurde an einer Verpackung gearbeitet, die Aroma, Farbe und Frische erhalten und trotzdem im Papierstrom recyclingfähig sein soll. Mondi versucht damit etwas, das für den gesamten Markt entscheidend ist: Nicht einfach Kunststoff durch Papier ersetzen, sondern Papier Funktionen geben, die bislang andere Materialien geliefert haben.

Nestlé spart bei einer Verpackung 97% Gewicht

Nestlé (ISIN: CH0038863350) kennt das Problem ebenfalls. 2025 verbrauchte der Lebensmittelkonzern noch rund 0,86 Mio. Tonnen Kunststoffverpackungen. Gegenüber 2018 wurde der Einsatz von neuem Kunststoff nach Unternehmensangaben bereits um 28% reduziert.

Ein Teil der nächsten Schritte soll über Papier erfolgen. Bei Vital Proteins ersetzte Nestlé eine Kunststoffverpackung durch einen Paperboard-Behälter und reduzierte den Kunststoffanteil dadurch um rund 90%. Noch auffälliger ist ein Nescafé-Nachfüllpack aus Hochbarrierepapier: Gegenüber der vorherigen Verpackung sank das Verpackungsgewicht laut Nestlé um 97%.

Kaffee macht zugleich deutlich, weshalb dieser Wandel technisch schwierig ist. Sauerstoff und Feuchtigkeit können die Qualität schnell beeinträchtigen. Nestlé arbeitet deshalb ausdrücklich an einer neuen Generation papierbasierter Hochbarriere-Verpackungen und nutzt gemeinsam mit IBM inzwischen sogar generative KI, um neue Barrierematerialien zu identifizieren.

Papier allein genügt also nicht. Die entscheidende Technologie sitzt zunehmend in einer hauchdünnen funktionalen Schicht.

Amazon lässt einen 200-Gramm-Gegenstand auf Papier fallen

Amazon (ISIN: US0231351067) nähert sich demselben Problem aus einer anderen Richtung: Verpackung muss vor allem mechanische Belastungen beim Transport aushalten. Im September stellte Amazon ein neues dehnbares Papier vor, das zunehmend Kunststoff-Versandtaschen ersetzen soll. Der Konzern demonstriert den Unterschied mit einem ungewöhnlich einfachen Test.

Ein 200 Gramm schwerer Prüfkörper wird auf gespanntes Verpackungsmaterial fallen gelassen. Kunststofffolie wird durchschlagen. Normales Kraftpapier ebenfalls. Beim neuen dehnbaren Papier prallt der Prüfkörper ab.

Die Größenordnung hinter solchen Verbesserungen ist enorm. Amazon hat nach eigenen Angaben seit 2020 bereits rund 224.000 Tonnen Einweg-Kunststoffverpackungen vermieden. Der Anteil nordamerikanischer Sendungen mit Einweg-Kunststoff als Versandverpackung sank von 65% im Jahr 2023 über 37% im Jahr 2024 auf nur noch 27% im Jahr 2025.

Neue Papiermaterialien sind damit keine Nachhaltigkeits-Spielerei. Sie müssen bei Milliarden Sendungen dieselbe Funktion übernehmen, die bisher Kunststoff erfüllt hat.

Selbst Coca-Cola kann Verpackung nicht einfach "abschaffen"

The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007) zeigt wiederum, wie groß die Herausforderung im Getränkemarkt ist. 2025 waren nach Unternehmensangaben 99% der primären Konsumentenverpackungen grundsätzlich für Recycling ausgelegt. Rund 30% des verwendeten Primärverpackungsmaterials bestanden aus Recyclingmaterial. Bis 2035 soll dieser Anteil auf 35 bis 40% steigen.

Coca-Cola setzt dabei weiterhin vor allem auf Kunststoff, Aluminium, Glas und Mehrwegkonzepte. Papier ist nicht plötzlich der Ersatz für jede PET-Flasche. Genau dieser Umstand ist wichtig: Es gibt nicht das eine Material, das sämtliche Verpackungsprobleme löst. Je nach Inhalt werden Barriere, Stabilität, Gewicht und Recyclingfähigkeit unterschiedlich gewichtet.

Der Wettbewerb findet deshalb zunehmend auf Materialebene statt. Und genau dort wird First Graphene interessant.

Und plötzlich taucht First Graphene im Papiermarkt auf

First Graphene steht bei Papier deutlich früher als Mondi, Nestlé oder Amazon. Ein großer kommerzieller Verpackungskunde ist bislang nicht bekannt. Interessant ist trotzdem, dass das Unternehmen seinen Anwendungsradius inzwischen genau in diese Richtung erweitert.

Im Juni-Quartalsbericht nennt First Graphene über seinen Vertriebspartner Bisley neben Beschichtungen, Schmierstoffen, Kunststoffen und weiteren Anwendungen erstmals ausdrücklich "emerging applications within the paper manufacturing sector". Gleichzeitig arbeiten beide Unternehmen an einer neuen Generation flüssiger Graphenadditive, die bereits Kundenversuche durchlaufen.

Dass die Materialidee technisch grundsätzlich funktionieren kann, zeigen unabhängige Forschungsarbeiten. Bei stärkebasierten Beschichtungen reduzierte Graphen die Durchlässigkeit für Sauerstoff und Wasserdampf in veröffentlichten Versuchen um mehr als 70%. Das schwedische Forschungsinstitut RISE und Billerud haben eine solche Graphen-Stärke-Beschichtung zudem bereits auf einer industriell relevanten Papierbeschichtungsanlage getestet. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die Beschichtung des Papiers technisch umsetzbar war.

Andere Untersuchungen mit Graphenoxid erreichten bei cellulosebasiertem Papier eine Reduktion der Luftdurchlässigkeit von bis zu 99,99%. Das sind Forschungsergebnisse und ausdrücklich keine Performance-Daten eines kommerziellen First-Graphene-Verpackungsprodukts. Sie zeigen aber den möglichen Mechanismus.

Graphen zwingt Moleküle zum Umweg

Graphenplättchen können innerhalb einer Beschichtung wie winzige flache Hindernisse wirken. Sauerstoff oder Wasserdampf können dann nicht mehr geradlinig durch das Material wandern. Sie müssen einen wesentlich längeren, verschlungenen Weg um die Plättchen herum nehmen. In der Materialforschung wird dieser Effekt häufig als "tortuous path" beschrieben.

Interessant ist daran die geringe Materialmenge. Nicht die gesamte Verpackung müsste aus einem teuren neuen Werkstoff hergestellt werden. Graphen könnte Bestandteil einer dünnen funktionalen Beschichtung sein. Genau so funktionieren bereits viele der interessantesten Anwendungen von First Graphene: PureGRAPH ersetzt nicht das Grundmaterial, sondern soll ihm eine zusätzliche Eigenschaft geben.

Plastik raus, Graphen rein?

Ganz so einfach ist es noch nicht. Coca-Cola verändert Recycling- und Mehrwegsysteme. Amazon entwickelt mechanisch belastbareres Papier. Nestlé sucht Hochbarriere-Lösungen für empfindliche Lebensmittel. Mondi hat solche Papiere bereits kommerzialisiert.

First Graphene befindet sich am Anfang dieser Wertschöpfungskette. Noch muss das Unternehmen beweisen, dass seine Graphenformulierungen in der Papierindustrie nicht nur technisch funktionieren, sondern auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten, geringen Kosten und bestehenden Recyclingprozessen überzeugen.

Gerade deshalb ist der Markt interessant. 611,7 Mrd. US-Dollar Papierverpackungen bedeuten nicht, dass daraus ein Milliardenmarkt für Graphen entsteht. Bereits eine sehr kleine Zusatzmenge könnte jedoch relevant werden, wenn sie hilft, Papier dort einzusetzen, wo heute noch komplexe Kunststoff- oder Aluminiumbarrieren notwendig sind.

Dann würde der Endkunde vom Graphen vermutlich überhaupt nichts sehen. Er würde nur eine Papierverpackung in der Hand halten, die plötzlich Dinge kann, die Papier früher nicht konnte.

Quellen:

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/paper-packaging-market

https://www.mondigroup.com/products-and-solutions/flexible-packaging/ultra-high-functionalbarrier-paper/

https://www.mondigroup.com/news-and-insight/2026/how-prymat-improved-spice-preservation-with-mondis-recyclable-ultra-high-barrier-paper-solution/

https://www.nestle.com/ask-nestle/environment/answers/packaging-sustainability-progress

https://www.nestle.com/about/research-development/news/sustainable-paper-packaging-solutions

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