Der Start von dem Videospiel GTA VI könnte in der kommenden Woche für ungewohnt leere Büros sorgen. Beschäftigte weltweit haben dafür Urlaub beantragt. Weltweit bereiten sich Gamer auf den offiziellen Start ?des lange erwarteten Videospiels Grand Theft Auto (GTA) VI vor. Das zeigt sich auch bei der Urlaubsplanung. Für den 19. November und die folgenden Tage haben deutlich mehr Beschäftigte als üblich Urlaub beantragt. In Deutschland liegt die Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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