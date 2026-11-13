Luzern - Elektrische Baumaschinen senken die Emissionen auf städtischen Baustellen massiv: In Basel verursachte eine E-Baustelle im Betrieb rund 87 Prozent weniger CO2 als eine vergleichbare Dieselbaustelle. In Zürich und Luzern ergaben Berechnungen ähnlich hohe Einsparungen. Das zeigt ein Forschungsprojekt der Hochschule Luzern (HSLU). Die grössten Hürden liegen bei Planung und Beschaffung. Die Hochschule Luzern hat zwei Jahre lang untersucht, wie ...

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