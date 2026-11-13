GE AEROSPACE

Wer ein Triebwerk kauft, kauft einen Wartungsvertrag. Das rechtfertigt einen Aufschlag an der Börse. Christoph Wirtz, Fondsmanager, Rothschild & Co Bank Ich habe viele Unternehmen gesehen, die ihr Geschäftsmodell «wiederkehrend» nennen. Die wenigsten verdienen das Wort. Der Triebwerksbau verdient es. So sehr, dass sich der Gewinn des Jahres 2032 heute schon besichtigen lässt. Er hängt an Tragflächen, die gerade montiert werden. Die Logik steht auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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