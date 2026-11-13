DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer steigert Ergebnis weiter und setzt profitablen Wachstumskurs fort

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rosenbauer International AG: Rosenbauer steigert Ergebnis weiter und setzt profitablen Wachstumskurs fort

Leonding (pta000/13.11.2026/07:15 UTC+1)

• Umsatz steigt in den ersten drei Quartalen 2026 um 2,9 % auf 978,6 Mio EUR • EBIT verbessert sich um 27 % auf 42,4 Mio EUR • Ergebnis vor Steuern (EBT) nahezu verdreifacht auf 27,7 Mio EUR • Auftragsbestand wächst auf 2,45 Mrd EUR und sichert weiteres profitables Wachstum

KONZERNKENNZAHLEN 1-9/2025 1-9/2026 Umsatzerlöse Mio EUR 950,7 978,6 EBITDA Mio EUR 63,5 71,2 Operatives Ergebnis (EBIT) Mio EUR 33,4 42,4 EBT Mio EUR 10,4 27,7 Periodenergebnis Mio EUR -3,1 16,6 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR 2,0 -110,6 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 24,4 % 26,0 % Ergebnis je Aktie EUR -0,6 1,4 Mitarbeiterstand zum 30. September 4.805 5.186 Auftragsbestand zum 30. September Mio EUR 2.430,0 2.454,7

Umsatzentwicklung

Der Rosenbauer Konzern setzte seinen Wachstumskurs in den ersten drei Quartalen 2026 erfolgreich fort. Die Umsatzerlöse stiegen auf 978,6 Mio EUR (1-9/2025: 950,7 Mio EUR) und lagen damit um 2,9 % über dem Vorjahr. Wesentliche Treiber dafür sind eine höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen und mehr Geschäft im Vorbeugenden Brandschutz.

Rosenbauer konnte trotz anhaltender Lieferverzögerungen in den Nahen Osten, der SAP-Transformation und verzögerter Restrukturierungserfolge im Stationären Brandschutz seine Profitabilität weiter verbessern. Der erhöhte Umsatz ermöglichte ein deutlich stärkeres operatives Ergebnis. Das EBITDA erhöhte sich auf 71,2 Mio EUR (1-9/2025: 63,5 Mio EUR) und das EBIT stieg auf 42,4 Mio EUR (1-9/2025: 33,4 Mio EUR). Besonders deutlich zeigte sich die positive Ergebnisentwicklung beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das 27,7 Mio EUR erreichte (1-9/2025: 10,4 Mio EUR) und sich damit nahezu verdreifacht hat.

Auftragslage

Der Rosenbauer Konzern verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2026 mit 1.102,3 Mio EUR (1-9/2025: 1.163,4 Mio EUR) einen starken Auftragseingang und damit weiterhin eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten und Lösungen. Der Auftragseingang lag deutlich über dem Periodenumsatz. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals 2026 auf 2.454,7 Mio EUR (30. September 2025: 2.430,0 Mio EUR). Damit verfügt der Rosenbauer Konzern über eine starke Grundlage für weiteres profitables Umsatzwachstum.

"Die ersten neun Monate 2026 zeigen, dass wir unseren profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Wir konnten sowohl Umsatz als auch Ergebnis weiter steigern und verfügen mit einem Auftragsbestand von rund 2,45 Milliarden Euro über eine starke Basis für die weitere Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig arbeiten wir nach der SAP-Einführung weiter mit hoher Priorität an der Stabilisierung unserer Prozesse und der Ersatzteilversorgung sowie an der termingerechten Auslieferung von Kundenaufträgen", sagt Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG. "Mit Blick auf ein lieferstarkes viertes Quartal sehen wir uns für den weiteren Jahresverlauf gut aufgestellt", so Ottel weiter.

Finanz- und Vermögenslage

Die Nettoverschuldung erhöhte sich im Periodenvergleich von 305,1 Mio EUR auf 390,9 Mio EUR und der Cashflow aus der operativen Tätigkeit lag in den ersten neun Monaten 2026 bei -110,6 Mio EUR (1-9/2025: 2,0 Mio EUR). Grund dafür war der Anstieg des Trade Working Capital auf 654,2 Mio EUR (1-9/2025: 471,9 Mio EUR). Für das vierte Quartal wird aufgrund zahlreicher geplanter Auslieferungen eine deutliche Verbesserung des operativen Cashflows sowie ein weiterer Abbau der Lagerbestände erwartet.

Ausblick

Rosenbauer profitiert von einem starken Auftragsbestand und einer anhaltend hohen Nachfrage im Markt. Gut gefüllte Auftragsbestände sowie weitgehend stabile Lieferketten unterstützen weiterhin Produktion und Auslieferung und bilden eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen. Der Fokus des Konzerns liegt daher auf der effizienten Abarbeitung des Auftragsbestands und der termingerechten Auslieferung von Kundenaufträgen.

Für 2026 rechnet der Konzernvorstand dementsprechend mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg und geht von einem Umsatz von rund 1,55 Mrd EUR aus. Das EBIT sollte sich unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten auf etwa 90 Mio. EUR belaufen und damit über dem Vorjahreswert liegen.

(Ende)

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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 13, 2026 01:15 ET (06:15 GMT)