Die Münchener Rück hat im dritten Quartal knapp -13% weniger verdient als im Vorjahr. An der Börse sorgten die am Donnerstag veröffentlichten Geschäftszahlen dennoch für Begeisterung: Die Aktie gewann +2,88% auf 585,80 €. Schließlich hat der Rückversicherer nach neun Monaten bereits 5,67 Milliarden € Gewinn erzielt und steuert auf ein neues Rekordjahr zu. Für 2027 erwarten Analysten allerdings einen Gewinnrückgang. Ist die Münchener Rück also weiterhin ...

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