Wiesbaden - Die Verkaufspreise im Großhandel sind im Oktober 2026 um 8,8 Prozent höher gewesen als im Oktober 2025. Im September 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +8,7 Prozent gelegen, im August 2026 bei +6,8 Prozent.



Ein höherer Preisanstieg als im Oktober 2026 wurde zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 Prozent gegenüber Februar 2022). Ausschlaggebend für den Preisanstieg im Oktober 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte erhöhten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, stiegen die Großhandelspreise im Oktober 2026 gegenüber September 2026 um 0,4 Prozent.



Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Oktober 2026 der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen hier 47,6 Prozent über denen von Oktober 2025. Gegenüber dem Vormonat September 2026 stiegen die Preise um 0,9 Prozent.



Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+21,2 Prozent gegenüber Oktober 2025, +0,7 Prozent gegenüber September 2026). Zudem stiegen unter anderem die Preise im Großhandel für chemische Erzeugnisse gegenüber Oktober 2025 um 18,6 Prozent (+1,1 Prozent gegenüber September 2026). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat waren auf Großhandelsebene Nicht-Eisen-Erze, -Metalle und -Metallhalbzeug (+13,8 Prozent gegenüber Oktober 2025). Zum Vormonat September 2026 fielen die Preise jedoch um 1,6 Prozent. Datenverarbeitungs- und periphere Geräte stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,4 Prozent und 1,5 Prozent gegenüber September 2026.



Preisrückgänge im Oktober 2026 gab es dagegen insbesondere im Großhandel mit lebenden Tieren (-15,8 Prozent gegenüber Oktober 2025 und -2,7 Prozent gegenüber September 2026). Niedrigere Preise als im Vorjahresmonat wurden auf Großhandelsebene auch bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen (-8,4 Prozent gegenüber Oktober 2025, aber +1,4 Prozent gegenüber September 2026) sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (-7,1 Prozent gegenüber Oktober 2025, aber +1,0 Prozent gegenüber September 2026) bezahlt, so die Statistiker.





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