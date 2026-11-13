Das kostenlose Tool Grid4Energy soll Projektierer, Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen und Industrieunternehmen zusammenbringen. So können Projekte, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, einen gemeinsamen Netzanschluss verwenden, und Netzbetreiber könnten die Anfragen aufgrund der geringeren Anzahl schneller umsetzen. NRW.Energy4Climate, Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen, bietet ein neues Tool an, mit dem Windenergie- und Photovoltaik-Projekte schneller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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