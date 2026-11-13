Das kostenlose Tool Grid4Energy soll Projektierer, Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen und Industrieunternehmen zusammenbringen. So können Projekte, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, einen gemeinsamen Netzanschluss verwenden, und Netzbetreiber könnten die Anfragen aufgrund der geringeren Anzahl schneller umsetzen. NRW.Energy4Climate, Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen, bietet ein neues Tool an, mit dem Windenergie- und Photovoltaik-Projekte schneller ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.