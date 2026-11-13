Zürich/Wien (ots) -Google und refurbed bieten Millionen von Nutzer:innen eines Windows-10-Rechners gemeinsam Hilfe für ein grosses Problem: Die Hardware funktioniert einwandfrei, und trotzdem droht den Computern das Aus, denn am 12. Oktober 2027 enden die erweiterten Sicherheitsupdates für ihr Betriebssystem Windows 10. Google und refurbed bieten dafür ab sofort in der Schweiz und 12 weiteren europäischen Ländern eine so praktische wie günstige Lösung: Mit dem Betriebssystem ChromeOS Flex können Konsument:innen Geräte, die die Hardware-Anforderungen für Windows 11 nicht erfüllen, über den Stichtag hinaus sicher weiternutzen. Wie gross der Hebel ist, zeigt eine Berechnung von Fraunhofer Austria im Auftrag von refurbed: 41 Millionen Geräte können allein in der EU in Gebrauch bleiben.Google und refurbed gehen gemeinsam gegen softwarebedingtes Ausrangieren vor"41 Millionen voll funktionsfähige Geräte über Nacht für obsolet zu erklären, nur weil der Support für das Betriebssystem endet, offenbart einen grundlegenden Fehler im modernen Technologiekonsum. Es schränkt Nutzer:innen darin ein, wie lange sie ihre eigene Hardware behalten können", kritisiert Kilian Kaminski, Co-Founder von refurbed, das Vorgehen von Windows. "Auch wenn wir Software-Lebenszyklen nicht im Alleingang ändern können, freuen wir uns, gemeinsam mit Google und deren ChromeOS Flex eine praktikable Lösung anzubieten und Nutzer:innen eine Wahlmöglichkeit zu geben. Indem wir es ihnen ermöglichen, ihre ja funktionierenden Windows-PCs und Mac-Computer zu modernisieren, schenken wir diesen Geräten ein sicheres zweites Leben - gewissermassen eine Anti-Aging-Kur, die die Nutzungsdauer verlängert und vorzeitigen Elektroschrott verhindert", so Kaminski weiter.Zufolge einer neuen, von refurbed beauftragten Fraunhofer Austria-Studie* können allein in der EU von den rund 74 Millionen Windows-10-Geräten, die aktuell in Gebrauch sind (Stand: 1. Januar 2026) rund 41 Millionen PCs durch die Kooperation von Google und refurbed weiterhin genutzt werden - und die Kooperation gilt auch für die in der Schweiz betroffenen Rechner mit Windows-10: refurbed bietet für 3 CHF Versandgebühr einen kostenlosen USB-Stick mit ChromeOS Flex an.Hilfe für Nutzer: Umstieg auf ChromeOS Flex mit USB-Stick von refurbed oder DownloadChromeOS Flex ist ein schnelles, Cloud-First-Betriebssystem von Google, das auf bestehenden PCs und Macs reibungslos läuft, dabei deutlich geringere Hardware-Anforderungen stellt als herkömmliche Desktop-Systeme und zugleich integrierte, automatische Sicherheitsupdates liefert.Da ChromeOS Flex für Webanwendungen optimiert ist, können alle, die hauptsächlich im Internet surfen, Inhalte streamen oder in Cloud-Suiten wie Google Workspace und Microsoft 365 arbeiten, die Lebensdauer ihres bestehenden Laptops sicher bis weit über Oktober 2027 hinaus verlängern.**ChromeOS Flex kann entweder direkt über Google kostenlos heruntergeladen (https://chromeos.google/products/chromeos-flex/) oder als USB-Stick über refurbed.ch für eine Versandgebühr von 3 CHF bestellt (https://www.refurbed.ch/google-chromeos-x-refurbed/) werden. Die Testversion lässt sich ganz einfach und risikolos ausprobieren, indem man den USB-Stick einsteckt. Wer mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann seine Daten sichern und anschliessend die Vollversion installieren, die auch nach dem 12. Oktober 2027 regelmässige Sicherheitsupdates bereitstellt. Ob das eigene Gerät für den Umstieg auf ChromeOS Flex infrage kommt, lässt sich hier (https://support.google.com/chromeosflex/answer/11513094) prüfen."Wir teilen das grosse Engagement von refurbed, Lebenszyklen von Produkten zu verlängern."Alexander Kuscher, Senior Director of Laptops & Tablets bei Google, zur Kooperation mit refurbed: "Millionen Laptops nähern sich dem Ende des Supports für ihre Betriebssysteme, obwohl die Hardware noch funktioniert. Mit ChromeOS Flex und dieser Zusammenarbeit mit refurbed - gestützt auf die Forschung von Fraunhofer - bieten wir Menschen einen nachhaltigeren Weg, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Lebensdauer ihrer kompatiblen Geräte zu verlängern, und helfen ihnen so, Geld zu sparen und gleichzeitig unnötigen Elektroschrott zu reduzieren."Ted Briggs, Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie bei Google, ergänzt: "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert darauf, die tatsächlichen Auswirkungen unserer Produkte zu verstehen. Wir teilen und schätzen das grosse Engagement von refurbed, Lebenszyklen von Produkten zu verlängern."Fraunhofer Studie: 320.000 Tonnen weniger CO2 und 1.172 Tonnen vermiedener Elektroschrott allein in der EU möglich - in nur einem JahrWelchen Unterschied eine längere Nutzung der betroffenen Computer macht, legt das Forschungsinstitut Fraunhofer Austria in der Studie ebenfalls dar:Das gesamte Einsparpotenzial allein in der EU beziffert Fraunhofer Austria auf etwa 320.000 Tonnen CO2 und rund 1.172 Tonnen Elektroschrott, wenn die Nutzungsdauer der Geräte um nur ein einziges Jahr verlängert wird."Die Verlängerung der Nutzungsdauer von Geräten hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Technisch funktionsfähige Geräte vorzeitig zu ersetzen, nur weil der Support endet, widerspricht den Zielen der Ressourcenschonung und der Kreislaufwirtschaft und verursacht vermeidbare Umweltbelastungen wie Treibhausgasemissionen und Elektroschrott", so Studienautor Paul Rudorf von Fraunhofer Austria zu den Auswirkungen.* Das Whitepaper mit der Berechnungsmethodik sowie EU-weiten Daten ist abrufbar unter: https://bit.ly/refurbed-studie-windows10** Wer auf spezialisierte, lokal installierte Windows-Anwendungen angewiesen ist, benötigt möglicherweise weiterhin eine klassische PC-Umgebung. Für Computer im Alltagsgebrauch bietet ChromeOS Flex dagegen ein sicheres, zuverlässiges zweites Leben - und ist damit ideal für Schüler:innen und Studierende, Familien, die Geräte weitergeben, Remote-Arbeitende und alle, die aus ihrer vorhandenen Hardware noch mehr Jahre herausholen möchten.Über refurbed:refurbed ist der führende Online-Marktplatz für generalüberholte Produkte in Europa und bietet ein 360-Grad-Angebot für alle Bereiche des Wohnens, Arbeitens und der Freizeit. Aktuell führt der Marktplatz rund 65.000 professionell rundum erneuerte Produkte mit mindestens zwölf Monaten Garantie - von Smartphones, Laptops und Tablets über Haushalts-, Sport- und Freizeitgeräte bis hin zu professionell generalüberholten Produkten für Mobilität und Familie.Ziel des 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründeten Unternehmens ist es, den Konsum in ganz Europa dauerhaft zu verändern. Das Geschäftsmodell zahlt mit der Verlängerung der Nutzungsdauer hochwertiger Produkte durch Refurbishment direkt auf die Nachhaltigkeit beim Alltagskonsum ein und trägt automatisch dazu bei, den globalen E-Waste-Strom zu verringern. refurbed engagiert sich zudem auch aktiv in diversen Projekten zur Eindämmung von Elektroschrott. refurbed ist in 24 europäischen Ländern aktiv, dazu gehören Deutschland, Österreich, Schweden, Italien, Irland, Niederlande, Dänemark, Belgien, Finnland, Portugal, Tschechien und mit der jüngsten Expansionsphase auch in der Schweiz, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen, Estland, Lettland, Bulgarien und Luxemburg. Das Unternehmen beschäftigt in allen Ländern rund 300 Mitarbeitende.www.refurbed.chPressekontakt:THE MARIA AGENCYMaria Pinzger & Marlies HeblerFranz-Joseph-Strasse 4880801 München+49 89 45 248 480refurbed@the-maria-agency.comOriginal-Content von: refurbed Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104303/100943573