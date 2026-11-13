München - Die Elektroindustrie hat zunehmend Probleme, sich mit Vorprodukten zu versorgen. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen berichteten im Oktober 41,5 Prozent der Unternehmen von Materialengpässen, im September waren es noch 37,8 Prozent, teilte das Ifo-Institut am Freitag mit.



"Die Materialversorgung wird in Teilen der Elektroindustrie zum Problem", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Gerade in einer Branche mit kräftiger Nachfrage können fehlende Vorprodukte die Produktion ausbremsen."



Ein möglicher Grund für die Materialengpässe ist die weltweit hohe Nachfrage nach elektronischen Komponenten im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Insbesondere bei Leiterplatten meldeten Firmen nach Branchenberichten zunehmende Lieferprobleme. Dagegen ging bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen der Anteil der betroffenen Unternehmen von 27,4 auf 25,3 Prozent zurück, blieb aber ebenfalls auf hohem Niveau. "Der weltweite KI-Boom könnte die Beschaffung elektronischer Vorprodukte zunehmend erschweren", sagte Wohlrabe. "Die Unternehmen konkurrieren bei wichtigen Komponenten mit großen Technologieunternehmen um begrenzte Produktionskapazitäten."



Auch in der deutschen Industrie insgesamt waren Materialien im Oktober erneut knapp. 15,6 Prozent der Unternehmen berichteten von fehlenden Vorprodukten, nach 14,6 Prozent im September. Insbesondere in der Automobilindustrie verschärfte sich die Lage: Dort berichteten zuletzt 24,1 Prozent der Unternehmen von Materialengpässen nach zuvor 8,9 Prozent. Im Maschinenbau waren es 19,6 Prozent nach 16,3 Prozent. In der Chemischen Industrie entspannte sich die Situation, der Anteil sank dort von 18,0 auf 12,3 Prozent.





© 2026 dts Nachrichtenagentur