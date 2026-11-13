Wiesbaden - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im September 2026 um 4,6 Prozent niedriger gewesen als im September 2025. Im August 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -7,2 Prozent gelegen, im Juli 2026 bei -13,9 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im September 2026 gegenüber August 2026 um 1,2 Prozent.Im Vorjahresvergleich entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung erneut stark gegenläufig. Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse stiegen im September 2026 um 17,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse sanken hingegen um 15,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August 2026 verteuerten sich im September 2026 sowohl die Preise für pflanzliche Erzeugnisse (+1,4 Prozent) als auch für Tiere und tierische Produkte (+1,1 Prozent).Der Preisanstieg bei pflanzlichen Produkten um 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die deutlich höheren Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese haben sich im September 2026 mit +135,5 Prozent zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Der im August 2026 begonnene Anstieg (+61,5 Prozent gegenüber August 2025) setzte sich damit fort, nachdem die Kartoffelpreise zuvor seit zwei Jahren im Vorjahresvergleich gefallen waren.Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 14,2 Prozent, wobei insbesondere Eissalat (+50,4 Prozent), Gurken (+30,8 Prozent) und Tomaten (+29,5 Prozent) teurer waren. Preissenkungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl zu beobachten, der sich binnen Jahresfrist um 9,1 Prozent verbilligte.Getreide war im September 2026 im Vergleich zum September 2025 um 18,4 Prozent teurer. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im September 2026 um 3,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, darunter verteuerte sich Raps um 16,2 Prozent. Die Preise für Futterpflanzen stiegen um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Beim Wein kam es im September 2026 zu einem Preisanstieg um 0,5 Prozent im Vergleich zum September 2025.Die Erzeugerpreise für Obst waren hingegen im September 2026 um 16,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -25,6 Prozent und bei Erdbeeren mit -6,4 Prozent.Der Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im September 2026 um 20,6 Prozent niedriger als im September 2025. Im Vergleich zum Vormonat August 2026 stiegen die Preise für Milch um 2,6 Prozent. Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 6,1 Prozent.Die Preise für Tiere lagen im September 2026 um 13,5 Prozent niedriger als im September 2025. Maßgeblich dafür war der Preisrückgang bei Schlachtschweinen um 18,6 Prozent, auch bei Rindern sanken die Preise um 13,4 Prozent. Die Preise für Geflügel waren im September 2026 um 2,6 Prozent niedriger als im September 2025. Ausschlaggebend hierfür war die Preissenkung bei Hähnchen um 4,7 Prozent. Bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) kam es hingegen zu einem Preisanstieg um 0,6 Prozent, so das Bundesamt.