Die Wattmanufactur hat über eine Beteiligungsgesellschaft der Osterhof-Gruppe eine Anleihe mit einem Volumen von vier Millionen Euro vollständig platziert. Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Projektentwicklers beteiligten sich 519 Anleger an der Finanzierung. Die Zeichnungsphase begann am 14. Juli 2026, bereits nach sieben Tagen war die erste Million Euro gezeichnet. Am 12. Oktober wurde das maximale Emissionsvolumen erreicht. Das Kapital soll in Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher aus der Projektpipeline von Wattmanufactur fließen. Diese umfasst nach Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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